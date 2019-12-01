Pedro Alliana asume Presidencia de Paraguay tras destitución de Santiago Peña

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 7 de Noviembre de 2026 a las 09:25:11

Asunción, Paraguay, a 7 de noviembre 2026.- Pedro Alliana, juró como presidente de Paraguay, tras la renuncia y posterior destitución de su copartidario, Santiago Peña, derivada del colapso de Ueno Bank.

En su primer discurso como mandatario paraguayo aseguró que los afectados por el “descalabro financiero” como consecuencia del cierre de la institución financiera “serán compensados plenamente”.

“Lo que vengo a prometer es concreto: los compatriotas que hoy atraviesan un momento difícil a consecuencia del descalabro financiero serán compensados plenamente. No los vamos a dejar solos”, anunció el nuevo jefe de Estado.

Cabe mencionar que la disolución de Ueno Bank, ordenada por el Banco Central del Paraguay (BCP), afectó a cerca de 2.94 millones de clientes, en su mayoría particulares y cajas de pensiones como el estatal Instituto de Previsión Social (IPS), cuyos recursos permanecen congelados.

En ese sentido, el presidente Alliana ordenó que “se tomen acciones inmediatas para resarcir a los ahorristas con preferencias por los menos favorecidos”.