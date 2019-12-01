Paraguay incluye a 7 grupos delincuenciales mexicanos en su lista de organizaciones extremistas

Paraguay incluye a 7 grupos delincuenciales mexicanos en su lista de organizaciones extremistas
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 13 de Noviembre de 2026 a las 12:19:27
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Asunción, Paraguay, a 13 de noviembre 2026.- Paraguay incluyó a siete grupos criminales mexicanos en su lista de organizaciones extremistas.

Lo anterior se dio a conocer en el decreto firmado por el presidente paraguayo, Pedro Alliana, recientemente nombrado tras la destitución de Santiago Peña.

Entre los grupos incluidos se encuentran el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), el Cártel del Golfo, La Nueva Familia Michoacana, Cárteles Unidos, Los Viagras y los cárteles del Noreste y de Juárez.

Cabe señalar que la medida se tomó en atención a la Declaración Conjunta sobre la Defensa de la Soberanía Hemisférica, suscrita por los países integrantes de la coalición Escudo de las Américas, impulsada por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump.

Por otra parte, el Gobierno paraguayo también agregó a la lista al Tren de Aragua, de Venezuela; al Ejército de Liberación Nacional (ELN), al Clan del Golfo y a las disidencias de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC).

Así como a la Mara Salvatrucha y a la pandilla Barrio 18, ambas de El Salvador, entre otros.

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