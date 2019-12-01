Panamá destina hasta 100 millones de dólares para atender daños por terremoto

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 10 de Octubre de 2026 a las 22:57:47

Ciudad de Panamá, Panamá, 10 de octubre de 2026.- El gobierno de Panamá declaró una emergencia nacional tras el terremoto de magnitud 7.7 que sacudió al país el viernes y dejó al menos 27 personas heridas. Con esta medida, las autoridades podrán destinar hasta 100 millones de dólares para reparar los daños en distintas obras e instalaciones.

El ministro de Gobierno, Carlos Orillac, anunció la decisión después de una reunión extraordinaria del gabinete. El dinero servirá para atender los daños que dejó el sismo y resolver las necesidades más urgentes.

Por su parte, el ministro de Finanzas, Felipe Chapman, aseguró que el país tiene dinero suficiente para hacer frente a la situación y afirmó que la actividad económica continuará pese a lo ocurrido.

El funcionario también explicó que, si necesitan pedir préstamos, buscarán opciones con condiciones favorables. Además, agradeció a organismos internacionales y a Estados Unidos por ofrecer ayuda económica que Panamá no tendrá que devolver.