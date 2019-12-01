Pakistán entra en "guerra abierta" con Afganistán; lanza ataque sobre Kabul

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 27 de Febrero de 2026 a las 10:18:55

Islamabad, Pakistán, a 27 de febrero 2026.- Pakistán lanzó un ataque aéreo sobre Kabul, la capital de Afganistán y declaró entrar en una “guerra abierta” con dicho país.

En se sentido, el portavoz del Gobierno pakistaní, Mosharraf Zaidi, informó que los contraataques alcanzaron “objetivos militares” en Kabul, Paktia y Kandahar.

Por su parte, principal portavoz de los talibanes, Zabihullah Mujahid, confirmó los bombardeos sobre la capital pero aseguró que no hay víctimas.

“El cobarde ejército pakistaní ha llevado a cabo bombardeos en algunas áreas de Kabul, Kandahar y Paktia”, escribió el funcionario en X.

Mujahid agregó que Afganistán llevó a cabo “importantes operaciones de retaliación contra posiciones militares pakistaníes en Kandahar y Helmand“.

En contraparte, el portavoz pakistaní dijo que los ataques de su país han provocado la muerte de 133 talibanes y han dejado más de 200 heridos.

Además, el Gobierno pakistaní también informó de 27 puestos afganos destruidos y 9 capturados.