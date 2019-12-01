Países sudamericanos instan a Venezuela a "restablecer el orden democrático"

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 22 de Diciembre de 2025 a las 08:39:33

Foz de Iguazú, Brasil, a 22 de diciembre 2025.- Un total de seis países latinoamericanos suscribió una declaración en la que solicitan a Venezuela “restablecer” el orden democrático “por medios pacíficos” y garantizar el “respeto irrestricto a los derechos humanos”.

Dicho documento fue signado por los presidentes de Argentina, Javier Milei; de Paraguay, Santiago Peña, y de Panamá, José Raúl Mulino, y autoridades de Bolivia, Ecuador y Perú presentes en la cumbre del Mercosur, en la ciudad brasileña de Foz de Iguazú.

Cabe mencionar que los líderes de Brasil y Uruguay no firmaron el texto, al ser los dos miembros de la unión comercial de tendencias progresistas; de igual forma, Chile no signó al estar representado como un Estado asociado.

Según fuentes gubernamentales consultadas por EFE, la cuestión de Venezuela se debatió durante la cumbre semestral del bloque, pero por las divergencias entre Brasil y Argentina, se excluyó de la declaración final toda mención sobre el país caribeño.

El país más grande de Sudamérica estaba abierto a incluir en la declaración una mención a la defensa de los derechos humanos en Venezuela, pero también quería expresar preocupación por el despliegue militar de Estados Unidos en la región y manifestar rechazo a las medidas unilaterales coercitivas.

En ese texto, los seis firmantes expresaron su “profunda preocupación por la grave crisis migratoria, humanitaria y social en Venezuela” y exhortaron al Gobierno de Nicolás Maduro a liberar de inmediato y a garantizar el debido proceso legal, así como la integridad física, de todos los ciudadanos privados “arbitrariamente” de su libertad.