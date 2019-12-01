Padre solicita a tribunal en España parar eutanasia de su hija

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 16 de Febrero de 2026 a las 09:20:03

Barcelona, España, a 16 de febrero 2026.- Un padre de familia solicitó al Tribunal Constitucional (TC) español que paralice de manera inmediata y cautelar la eutanasia de su hija, quien está afectada por una paraplejia.

Cabe señalar que, la solicitud del padre, quien es representado por un despacho de abogados católicos, fue presentada luego de que el Tribunal Supremo inadmitiera a finales de enero otro recurso contra la muerte asistida de la joven de 24 años, la cual había sido autorizada previamente por el Tribunal Superior de la región de Cataluña.

En ese caso, los ministros decidieron no estudiarlo por falta de interés casacional, es decir, porque pretendía que se analizara de nuevo las pruebas, algo que no es posible.

El padre y sus representantes legales argumentaron que no había quedado acreditado que su hija sufra una enfermedad grave e incurable, o un padecimiento grave, crónico e imposibilitante; y porque tampoco concurría conformidad libre, voluntaria y consciente de la paciente, al presentar antecedentes psiquiátricos graves.

Sin embargo, el Tribunal Superior de Cataluña rechazó el recurso porque de ninguna de las pruebas que aportó el padre se desprende la ausencia de capacidad de la hija para decidir por ella misma, sino todo lo contrario.

La eutanasia es un derecho reconocido por ley desde 2021 en España, uno de los pocos países donde es legal.