Oso pardo ataca a dos soldados de Estados Unidos durante ejercicios en Alaska

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 18 de Abril de 2026 a las 21:16:29

Anchorage, Alaska, 18 de abril de 2026.- Un encuentro con un oso pardo dejó a dos integrantes del Ejército de Estados Unidos heridos mientras realizaban ejercicios en una zona montañosa cercana a Anchorage, Alaska, según informó la institución militar el viernes.

El hecho se registró el jueves, cuando los militares tomaban parte en un ejercicio de navegación terrestre en Arctic Valley, una zona que forma parte del área de prácticas de la Base Conjunta Elmendorf-Richardson.

De acuerdo con el funcionario, ambos militares utilizaron aerosol de pimienta para repeler al animal. Señaló que por ahora se dispone de información limitada, ya que el caso continúa bajo investigación, hasta el momento los dos elementos seguían recibiendo atención médica hasta el viernes.

Tampoco se dieron a conocer las condiciones de salud de los heridos, debido a que primero se debía notificar a sus familiares.

El Ejército indicó que continuará con las indagatorias para esclarecer lo ocurrido en esta zona de entrenamiento ubicada en las montañas cercanas a Anchorage.