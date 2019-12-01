Ordenan cierre de instalaciones migratorias en Texas por brote de sarampión

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 2 de Febrero de 2026 a las 14:11:09

Dilley, Texas, Estados Unidos, a 2 de febrero 2026.- El Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos (DHS) ordenó el cierre y la instauración de una cuarentena en sus instalaciones para retención de inmigrantes de Dilley, Texas, debido a la detección de dos casos de sarampión entre los internos.

Los contagios fueron confirmados por el Departamento de Salud, aseguraron las autoridades en un comunicado en el que señalaron que "todos los detenidos están ‌recibiendo la atención ⁠médica adecuada".

"El Cuerpo de Servicios Sanitarios del ICE (Servicio de Inmigración y Control de Aduanas) tomó inmediatamente medidas para poner en cuarentena y controlar la propagación y el contagio, deteniendo todos los movimientos dentro ‌de las instalaciones ​y poniendo en cuarentena a todas las personas sospechosas de haber estado en contacto con los infectados", añadió la dependencia.

Cabe señalar que el brote se reporta en un contexto de aumento de los casos de sarampión en todo el país, principalmente en Texas y Carolina del Sur.

Dicho estado lideró el aumento de casos de sarampión a nivel nacional en 2025, con 762 infecciones, principalmente en el oeste.