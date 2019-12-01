Ordena Trump la construcción de dos buques de guerra; quiere que lleven su nombre

Ordena Trump la construcción de dos buques de guerra; quiere que lleven su nombre
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 23 de Diciembre de 2025 a las 08:57:16
West Palm Beach, Florida, Estados Unidos, a 23 de diciembre 2025.- El presidente de Estados Unidos, Donald Trump ordenó la construcción de dos nuevos buques de guerra que llevarán su nombre, los cuales formarán parte de la “Flota Dorada” estadounidense.

El líder republicano aseguró que sus nuevos “acorazados” estarán entre los 100 más poderosos de la actualidad y serán de la “clase Trump”, en términos de calidad.

De igual forma, aseguró que su manufactura comenzará de manera inmediata, ya que espera que en el futuro puedan crear al menos 25 más.

La presentación de la nueva flota de la Unión Americana se llevó a cabo durante un evento en la residencia de Mar-a-Lago, en Florida, ya que serán contratistas militares de dicho estado quienes llevarán a cabo la construcción de los buques.

En ese sentido, el mandatario estadounidense insistió en la importancia de construir estos acorazados “con rapidez” y criticó a las actuales empresas que se dedican a la construcción de naves para la Armada porque, según él, “no están haciendo un buen trabajo”.

