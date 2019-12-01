Operación militar del Comando Sur de EU deja 4 personas sin vida en el Pacífico oriental

Operación militar del Comando Sur de EU deja 4 personas sin vida en el Pacífico oriental
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 14 de Abril de 2026 a las 22:07:58
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Washington, Estados Unidos, a 14 de abril de 2026.- Una operación militar en aguas del Pacífico oriental dejó un saldo de cuatro personas sin vida, luego de que fuerzas estadounidenses interceptaran una embarcación presuntamente vinculada con el narcotráfico, informó este martes el Comando Sur de Estados Unidos.

De acuerdo con el reporte oficial, la acción fue ejecutada por la Fuerza de Tarea Conjunta “Southern Spear”, bajo la supervisión del general Francis L. Donovan. La intervención se realizó en una zona identificada como corredor estratégico para el traslado de drogas, donde, según labores de inteligencia, operaba la embarcación.

El Comando Sur detalló que este tipo de operativos forma parte de una estrategia implementada desde septiembre de 2025 durante la administración del presidente Donald Trump, enfocada en frenar el tráfico ilícito en rutas marítimas.

Con este reciente ataque, autoridades estadounidenses reportan al menos 174 personas fallecidas como resultado de más de 50 intervenciones similares llevadas a cabo en la región.

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