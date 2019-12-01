OpenAI reconoce fallos de ChatGPT "en casos sensibles", tras demanda por muerte de un adolescente

OpenAI reconoce fallos de ChatGPT "en casos sensibles", tras demanda por muerte de un adolescente
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 27 de Agosto de 2025 a las 08:13:08
Compartir en FacebookCompartir
Compartir en Twitter Twittear
Compartir en WhatsApp Mensajear

Los Ángeles, California, Estados Unidos, a 27 de agosto 2025.- La empresa OpenAI, reconoció que su herramienta de inteligencia artificial (IA), ChatGPT  comete fallos en casos “sensibles” y prometió cambios tras recibir una demanda por la responsabilidad de su tecnología en el suicidio de un menor de edad en California, Estados Unidos.

El pasado 26 de agosto, los padres de un joven de 16 años que se quitó la vida tras interactuar por meses con el chatbot, demandaron a la compañía tecnológica y a su dueño, Sam Altman.

En el recurso legal, los demandantes argumentaron que la versión GPT-4o, no aplicó medidas de seguridad pese a reconocer las intenciones suicidas del joven.

Como respuesta, OpenAI, publicó una entrada de blog titulada “Ayudar a la gente cuando más lo necesitan” y, si bien no hizo referencia a la demanda, indicó que ChatGPT está entrenado para recomendar a aquellos usuarios que “expresen intención suicida” el contacto de organizaciones de ayuda profesional.

Sin embargo, reconoció que pese a tener ese y otros mecanismos de seguridad para cuando detecte que “alguien es vulnerable y puede estar el riesgo”, los sistemas de su herrmaienta de IA “se quedan cortos” y el chatbot “no se comportó como debía en situaciones sensibles”.

Noventa Grados
Más información de la categoria
Organización criminal de Sinaloa está "mermada" pero hay líderes por detener, señala Harfuch
Choque entre tortón y camioneta deja un conductor prensado en Zitácuaro
Tirador irrumpe en escuela católica y ultima a dos niños en Minnesota, Estados Unidos; hay 14 más heridos
Harfuch destaca más de 30 mil detenidos por delitos de alto impacto en sexenio de Sheinbaum
Más información de la categoria
Millonario en 4 años: Fortuna de 14 millones de Fernández Noroña en mansión y autos de lujo, podría estar ligada al crimen, a decir del propio senador
Tirador irrumpe en escuela católica y ultima a dos niños en Minnesota, Estados Unidos; hay 14 más heridos
Sheinbaum apoya investigación contra políticos sobornados por Ismael Zambada
Escandalizan sobre casa de Fernández Noroña para no hablar de García Luna: Claudia Sheinbaum
Comentarios