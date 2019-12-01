Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 6 de Octubre de 2026 a las 11:48:19

Ginebra, Suiza, a 6 de octubre 2026.- La Organización Mundial de la Salud (OMS) solicitó a las autoridades rusas que proporcionen más información sobre la muerte por un posible caso de peste pulmonar de una trabajadora de un laboratorio que estudia patógenos peligrosos en la región de Irkutsk, Siberia, ocurrida el pasado 2 de octubre.

En ese sentido, la agencia sanitaria de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), denunció que no ha recibido una notificación oficial al respecto a través del Reglamento Sanitario Internacional (RSI).

Dicho documento obliga a los países a responder la solicitud en un plazo de 24 horas, indicó en rueda de prensa el portavoz de la organización internacional, Christian Lindmeier.

El funcionario detalló que, el pasado 3 de octubre, luego de que el caso fue detectado por el sistema interno de vigilancia, la OMS contactó a las autoridades rusas.

Igualmente, el experto mencionó que entre el 3 y el 5 de octubre, la organización incorporó a expertos técnicos de su oficina regional en Copenhague y de la sede central de Ginebra para dar seguimiento a la situación.

Cabe señalar que, al corte de esta edición, el organismo considera “muy bajo” el riesgo sanitario por peste pulmonar en Europa; no obstante, lo considera ‘entre moderado y bajo’ en Irkutsk, la región siberiana donde se registró.