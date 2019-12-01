Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 18 de Noviembre de 2026 a las 10:49:18

Kinshasa, República Democrática del Congo, a 18 de noviembre 2026.- La Organización Mundial de la Salud (OMS), señaló que el brote de ébola en la República Democrática del Congo (RDC), aún constituye una emergencia de salud pública de importancia internacional.

Lo anterior lo confirmó Tedros Adhanom Ghebreyesus, director general de la agencia sanitaria de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), a través de su cuenta oficial de X.

"Hacemos un llamamiento a la cooperación de todos los gobiernos y socios para seguir intensificando la respuesta y movilizar los recursos necesarios para proteger a las comunidades durante los próximos meses", subrayó el experto en sanidad.

De igual forma, urgió a que se proteja al personal sanitario, los centros de atención y todos los equipos que participan en la respuesta en las comunidades afectadas.

De acuerdo con el informe más reciente, el brote de ébola suma 11 mil casos confirmados y alrededor de 5 mil 600 fallecidos.