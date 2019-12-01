OMS contradice a Trump; niega relación de vacunas y paracetamol con autismo

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 23 de Septiembre de 2025 a las 08:51:32

Ginebra, Suiza, a 23 de septiembre 2025.- La Organización Mundial de la Salud (OMS) negó que exista un vínculo comprobado entre el paracetamol y las vacunas con el autismo, por lo que contradice las declaraciones del presidente de Estados Unidos, Donald Trump.

"Algunos estudios de observación han sugerido una posible asociación entre la exposición prenatal al paracetamol y el autismo, pero las pruebas siguen siendo inconsistentes… Varios estudios no han establecido ninguna relación de este tipo", declaró el portavoz de la OMS, Tarik Jasarevic.

Asimismo, el funcionario de la agencia sanitaria refutó las declaraciones del líder republicano y aseguró que las vacunas salvan vidas y no causan autismo.

"Cuando los calendarios de vacunación se retrasan, se alteran o se modifican sin verificar los datos probatorios, el riesgo de infección aumenta considerablemente, no solo para los niños, sino también para toda la comunidad", explicó el experto médico.

En la previa, el mandatario estadounidense comentó en un evento en la Casa Blanca que las mujeres embarazadas deberían limitar su uso de Tylenol, para bajar el riesgo de que su bebé nazca dentro del espectro autista.

Asimismo, consideró que los niños deberían recibir las vacunas de manera dosificada, porque “probablemente algo pasa” cuando las reciben al mismo tiempo.