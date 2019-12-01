Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 24 de Noviembre de 2026 a las 21:43:06

Cannon Beach, Estados Unidos, 24 de noviembre de 2026.- Un hombre y su perrito fueron arrastrados por las olas en una playa de Oregon, Estados Unidos, mientras se registraban mareas muy altas. Afortunadamente, ambos lograron salir del agua sin sufrir lesiones.

De acuerdo con la Policía de Cannon Beach, el hombre había sido advertido por un agente horas antes, luego de que lo encontrara caminando sobre la playa para acercarse a observar el fenómeno. En ese momento recibió una multa y le pidieron mantenerse alejado del mar.

Sin embargo, alrededor de las 10:30 de la mañana, el hombre se encontraba en unas escaleras junto a la playa, mientras su perro caminaba por la arena con una correa. De pronto, una ola los arrastró hacia el mar.

El hombre y su mascota consiguieron llegar a otras escaleras y salir del agua antes de que llegaran los equipos de emergencia, quienes habían recibido un reporte del incidente.

Luego de lo ocurrido, las autoridades pidieron a los visitantes mantenerse alejados de la playa durante las mareas altas, no acercarse al oleaje y evitar que sus mascotas caminen cerca del agua.