Ola de calor más intensa en la historia de Europa deja más de 3 mil muertos en Francia y Bélgica

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 3 de Julio de 2026 a las 13:19:02

París, Francia, a 3 de julio 2026.- La ola de calor que azotó a Europa en junio pasado dejó un saldo de más de 3 mil personas muertas en Francia y Bélgica, de acuerdo con los balances iniciales de las autoridades.

Según los expertos del World Weather Attribution, la oleada de calor en el continente es la “más intensa” que se ha registrado en la historia, con temperaturas que habrían sido "prácticamente imposibles" en el mes de junio sin el cambio climático.

Además, la AFP aseguró que al menos dos tercios de los habitantes europos, es decir unos 410 millones de personas, experimentaron al menos una vez temperaturas por encima de los 35 grados Celsius, entre el 15 y el 30 de julio.

Alemania, Polonia, Eslovaquia, República Checa y Hungría registraron récords absolutos de temperatura; por su parte, el Reino Unido y Suiza vivieron su mes de junio más cálido, al igual que Francia.