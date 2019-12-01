Nuevo tiroteo en EEUU deja un muerto; ICE estaría involucrado

Nuevo tiroteo en EEUU deja un muerto; ICE estaría involucrado
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 13 de Julio de 2026 a las 14:19:23
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Biddeford, Maine, Estados Unidos, a 13 de julio 2026.- Una persona perdió la vida durante un tiroteo en la ciudad de Biddeford, Maine, en el que presuntamente estuvo involucrado el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), informó Ryan Fecteau, líder de la Cámara de Representantes estatal.

“Una persona ha fallecido. El ICE está implicado”, escribió el político de extracción demócrata en redes sociales.

Además, el congresista mencionó que la Policía del Estado y el Departamento estatal de Seguridad Pública iniciaron las investigaciones en la escena del crimen; sin embargo se espera que se una el Buró Federal de Investigaciones (FBI) realice sus propias diligencias.

Al corte de esta edición se desconoce la identidad de la persona fallecida.

El incidente se desarrolló a pocos días de que un agente de ICE asesinara a un migrante mexicano en la ciudad de Houston, Texas.

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