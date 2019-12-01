Nuevo tiroteo en EEUU deja al menos 6 personas muertas en Mississippi; hay un detenido

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 10 de Enero de 2026 a las 13:47:17
West Point, Mississippi, Estados Unidos, a 10 de enero 2026.- Al menos seis personas perdieron la vida en tres tiroteos diferentes, presuntamente perpetrados por la misma persona, que ya fue detenida, en la ciudad de West Point, Mississippi, en el sureste de Estados Unidos, informaron las autoridades locales.

En ese sentido, el jefe de la Policía del Condado de Clay, Eddie Scott, informó a través de una publicación en Facebook que "múltiples vidas inocentes" se perdieron "debido a la violencia" en la ciudad.

Asimismo, el mando policial indicó a la cadena local WTVA, que seis personas fueron asesinadas en tres ubicaciones distintas. Además, aseguró que ya se detuvo al sospechoso y ya no hay “amenazas para la comunidad”.

"Les pido que incluyan a nuestras víctimas y sus familias en sus oraciones. Las fuerzas del orden están ocupadas investigando y proporcionarán una actualización tan pronto como sea posible", manifestó Scott.

Finalmente, indicó que su oficina no dará más detalles por el momento, ya que la investigación se encuentra en proceso.

