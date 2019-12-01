Nuevo sismo golpea Afganistán; cifra de muertos supera los mil 400

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 2 de Septiembre de 2025 a las 10:44:32

Islamabad, Afganistán, a 2 de septiembre 2025.- Un sismo de magnitud 5.2 sacudió el oriente de Afganistán, luego de que el pasado 31 de agosto otro terremoto golpeó la misma región y dejó un saldo preliminar de más de mil 400 muertos, así como alrededor de 3 mil 100 heridos.

"En los lugares donde las aeronaves no podían aterrizar, decenas de fuerzas comando fueron transportadas por aire y desplegadas para sacar a los heridos de entre los escombros y trasladarlos a lugares más seguros", dijo el portavoz del Gobierno afgano

De acuerdo con el Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS), el nuevo movimiento telúrico tuvo lugar 34 kilómetros al noreste de la ciudad de Jalalabad, capital de la provincia de Nangarhar, que es la segunda más afectada por el primer temblor que devastó principalmente zonas de la provincia de Kunar.

Según el instituto especializado, el terremoto más reciente tuvo una profundidad de 10 kilómetros.

"Las personas caminan por la montaña. Se tarda casi cuatro horas a pie desde aquí para llegar a las áreas afectadas por el terremoto, donde las víctimas aún están atrapadas bajo las casas derrumbadas", declaró a EFE Sultan Mohammad, un residente local.