Nueva York activa emergencia sanitaria ante repunte de sarampión

Nueva York, Estados Unidos, a 5 de octubre de 2026.- El aumento de contagios de sarampión llevó al estado de Nueva York a declarar una emergencia por desastre, luego de que la enfermedad alcanzara 108 casos confirmados durante 2026, principalmente en comunidades rurales con bajos niveles de vacunación.

La medida fue anunciada este lunes por la gobernadora Kathy Hochul y contempla acciones para acelerar la detección de posibles casos y ampliar el acceso a la vacunación. De acuerdo con las autoridades, 92 de los contagios se han registrado desde el pasado 15 de julio en 18 condados.

Del total acumulado hasta el 3 de octubre, siete casos corresponden a la ciudad de Nueva York, mientras que los 101 restantes fueron identificados en otras zonas del estado. Ante este escenario, los departamentos locales de salud han aplicado más de mil dosis de la vacuna contra sarampión, paperas y rubéola desde mediados de julio.

El decreto también amplía las facultades del personal sanitario. Entre las nuevas disposiciones se permite que enfermeras registradas soliciten pruebas ante casos sospechosos y que farmacéuticos administren la vacuna a menores de dos años en adelante. Asimismo, las aplicaciones deberán ser notificadas a los registros de inmunización estatales o de la ciudad en un plazo máximo de 72 horas.

La emergencia entró en vigor este lunes y permanecerá vigente hasta el 4 de noviembre. La vacunación continuará requiriendo el consentimiento del paciente o de su tutor legal.

El repunte ocurre en medio de un incremento nacional de la enfermedad. Estados Unidos acumula cerca de 3 mil 900 casos de sarampión en lo que va del año, mientras Pensilvania, estado vecino de Nueva York, ya superó los mil contagios y reporta cinco fallecimientos.

Las autoridades sanitarias han relacionado la propagación con la disminución de las coberturas de vacunación, especialmente en comunidades donde la inmunización infantil se encuentra por debajo del nivel considerado necesario para evitar una transmisión sostenida.