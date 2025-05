“No tuve nada que ver”, dice Trump sobre su foto vestido como papa

Washington, Estados Unidos, a 5 de mayo de 2025.- “No tuve nada que ver” fue lo que dijo el presidente de Estados Unidos, Donald Trump sobre la fotografía generada por inteligencia artificial en la que aparece vestido de papa y que ha desatado criticas entre la comunidad católica.

Desde el Despacho Oval de la Casa Blanca, Trump dijo lo siguiente: “Denme un respiro. Alguien lo hizo por diversión. No pasa nada. Está bien divertirse un poco ¿no?”.

“Yo no tuve nada que ver. Alguien hizo una imagen conmigo vestido como el papa y la colgó en internet. No tengo ni idea de dónde salió. Tal vez fue IA, pero yo no sé nada. La vi anoche, De hecho, mi mujer pensó que estaba bien”, dijo.

Dicha imagen se hizo viral el viernes 2 de mayo en su red Truth Social, la fotografía que se generó con ayuda de inteligencia artificial lo presenta con una sotana blanca, y una cruz dorada, con una posee de estar a punto de dar una bendición.

El posteo de la imagen causó criticas, pues muchos católicos lo consideraron como una falta de respeto en un contexto donde la Iglesia Católica espera la celebración del Cónclave que elegirá al nuevo pontífice, tras el fallecimiento del papa Francisco I.