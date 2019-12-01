"No hay plazo definitivo" para fin de conflicto en Irán: DOW

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 19 de Marzo de 2026 a las 07:47:19

Washington D. C., Estados Unidos, a 19 de marzo 2026.- El jefe del Departamento de Guerra de Estados Unidos (DOW), Pete Hegseth, declaró que “no hay un plazo definitivo” para llegar al fin del enfrentamiento contra Irán, el cual inició el pasado 28 de febrero.

En conferencia de prensa, el funcionario estadounidense indicó que su país “va muy bien encaminado” en la guerra y adelantó que será el presidente Donald Trump quien decida cuándo poner fin a las hostilidades.

"En última instancia, será decisión del presidente en qué momento digamos: 'Bien, hemos logrado lo que necesitamos'", dijo el secretario Hegseth.

Asimismo, el titular del DOW confirmó que el Pentágono pedirá unos 200 mil millones de dólares en fondos adicionales al Congreso para continuar la guerra junto a Israel contra la República Islámica.

En ese sentido, advirtió que ese monto "podría variar" en los próximos días, al aseverar que “obviamente, se necesita dinero para matar a los tipos malos".