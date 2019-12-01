"No es posible" entrar a Embajada de México en Lima, asevera primer ministro de Perú

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 25 de Noviembre de 2025 a las 08:57:09
Lima, Perú, a 25 de noviembre 2025.- El presidente del Consejo de Ministros de Perú, Ernesto Álvarez, reafirmó que “no es posible” ingresar a la residencia de la Embajada de México en Lima para detener a la ex primera ministra Betssy Chávez, quien está asilada.

Estas declaraciones se dieron luego de que en la previa, el presidente interino, José Jerí, aseveró que no descartaba dicha posibilidad.

“Si se tiene que ingresar a la embajada mexicana, se hará”, remarcó el gobernante en una entrevista publicada por el diario El Comercio.

En ese sentido, el primer ministro Álvarez dijo que tanto él como el ministro de Relaciones Exteriores, Hugo de Zela, saben “de manera técnica” que “no es posible tratar de sustraer del ámbito de la sede diplomática a una persona, por más emotividad o por más que sea requerida por la justicia peruana”.

De igual forma, el funcionario peruano explicó que lo que el mandatario hizo fue “expresar el sentimiento de la mayoría de los peruanos” que, según consideró, rechazan que se haya otorgado el asilo político a Chávez cuando es procesada por un delito común.

