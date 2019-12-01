Nigeria confirma ataques de EEUU contra posiciones del ISIS

Nigeria confirma ataques de EEUU contra posiciones del ISIS
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 26 de Diciembre de 2025 a las 10:18:33
Lagos, Nigeria, a 26 de diciembre 2025.- Las autoridades de Nigeria confirmaron que en conjunto con Estados Unidos, lanzaron ataques aéreos contra objetivos del Estado Islámico (ISIS), en el noroeste del país africano.

"Las Fuerzas Armadas de Nigeria, en colaboración con Estados Unidos de América, han llevado a cabo con éxito operaciones de ataque de precisión contra elementos extranjeros identificados, vinculados al EI, que operan en zonas del noroeste de Nigeria", declaró el portavoz de las Fuerzas Armadas, teniente general Samaila Uba.

"Los ataques se basaron en información fidedigna y una cuidadosa planificación operativa, con el objetivo de debilitar la capacidad operativa de los terroristas, minimizando al mismo tiempo los daños colaterales", explicó el alto mando militar en un comunicado.

Lo anterior se dio a conocer luego de que el presidente estadounidense, Donald Trump, anunció en sus redes sociales que los los bombardeos fueron en respuesta a una supuesta "masacre" de cristianos en territorio nigeriano.

Por otra parte, el ministro nigeriano de Asuntos Exteriores, Yusuf Tuggar, reveló que habló con el secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, antes del ataque.

"Nigeria proporcionó información de inteligencia para el ataque estadounidense en Nigeria. Hablé con el secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, durante 19 minutos antes del ataque, y acordamos hablar con el presidente (nigeriano, Bola Ahmed) Tinubu para obtener su visto bueno, y él lo dio”, declaró Tuggar al canal de televisión local Channels TV.

