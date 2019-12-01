Niega Trump pérdida de energía y problemas de salud; rechaza artículo del NYT

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 26 de Noviembre de 2025 a las 13:19:09

Washington D. C., Estados Unidos, a 26 de noviembre 2025.- El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró que goza de buena salud y no ha perdido su energía.

El mandatario estadounidense, de 79 años de edad declaró lo anterior, luego de que el medio The New York Times publicó a un artículo “difamatorio” sobre sus presuntos signos de fatiga.

“Los lunáticos de la izquierda radical del New York Times, que pronto cerrará, publicaron un artículo difamatorio sobre mí diciendo que quizás estoy perdiendo mi energía, a pesar de los hechos que demuestran exactamente lo contrario. Saben que esto está mal, como casi todo lo que escriben sobre mí”, escribió el líder republicano en su plataforma Truth Social.

De acuerdo con el trabajo periodístico titulado ‘Días más cortos, signos de fatiga: Trump enfrenta las realidades del envejecimiento en el cargo’, del rotativo neoyorquino, la agenda del magnate se ha acortado.

Además, en el texto se menciona que en algunas ocasiones el presidente Trump se ha quedado dormido dentro de la Oficina Oval mientras realiza sus labores.

No obstante, el jefe de Estado rechazó airadamente la noción planteada por el diario de que cada vez le resulta más difícil mantener la imagen de agilidad y energía como una de sus herramientas políticas más fuertes.