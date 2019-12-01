Niega Trump conversaciones para "cambio de régimen" en Venezuela

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 18 de Septiembre de 2025 a las 14:11:48

Washington D. C., Estados Unidos, a 18 de septiembre 2025.- El presidente de Estados Unidos, Donald Trump negó mantener conversaciones con su Gabinete para llevar a cabo “un cambio de régimen” en Venezuela.

A bordo del Air Force One, el mandatario estadounidense reiteró la negativa a dichos rumores.

“No, no lo he hecho”, contestó el líder republicano a un periodista que nombró a varios miembros de sus funcionarios más cercanos.

Cabe mencionar que, la tensión entre la Unión Americana y Venezuela se ha elevado en las últimas semanas por el despliegue militar estadounidense en el mar Caribe con el argumento de combatir, según Washington, el narcotráfico proveniente del país sudamericano.

Por su parte, el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, advirtió que su país está en una fase de “lucha no armada”, pero, subraya, que si “fuera agredida por el imperio estadounidense” pasaría “inmediatamente” a la “lucha armada” para enfrentar “al grupo yanqui (estadounidense) invasor”.