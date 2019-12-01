Netanyahu no debería seguir "ni un minuto más", asevera encargado de formar nuevo Gobierno israelí

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 11 de Noviembre de 2026 a las 12:49:06

Tel Aviv, Israel, a 11 de noviembre 2026.- Gadi Eisenkot, encargado de formar el Gobierno de Israel y líder del Partido Yashar!, declaró que el primer ministro en funciones, Benjamín Netanyahu, “no es apto para permanecer ni un minuto más en el cargo”.

Lo anterior lo comentó tras escuchar el discurso del premier en la sesión de la Knéset (Parlamento).

“Me senté a escuchar el discurso delirante, divisivo, lleno de odio y vergonzoso del primer ministro saliente, que se aprovechó indebidamente de un acto de Estado como fue la toma de posesión de la 26ª Knéset”, aseveró el líder opositor y ex jefe del Ejército de Israel.

En ese sentido, Eisenkot, aseguró que se debe formar un nuevo gobierno de “emergencia nacional”, ya que, consideró que la Administración de Netanyahu solamente divide al país y los pone en riesgo.

Por su parte, durante su discurso en la sede legislativa, el primer ministro llamó a establecer “un Gobierno de unidad nacional” para hacer frente a Irán.

“La única forma de eliminar definitivamente esta amenaza existencial es derrocando al régimen de los ayatolás”, insistió el mandatario Israelí.