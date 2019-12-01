Nepal recaptura más de 200 presos que se fugaron durante protestas; hay más de 13 mil prófugos

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 11 de Septiembre de 2025 a las 08:50:57

Katmandú, Nepal, a 11 de septiembre 2025.- Las autoridades de Nepal informaron que han recapturaron a más de 200 de los 13 mil 500 que se fugaron de las cárceles durante las protestas que llevaron a la renuncia del primer ministro KP Sharma Oli.

En ese sentido, un mando militar informó que ya capturó a 192 de los presos que se fugaron de la prisión de Rajbiraj, en el sureste.

Mientras que en una cárcel ubicada en Ramechhap, se produjeron enfrentamientos en las que el Ejército nepalí abrió fuego, “hiriendo a 12 presos y matando a dos".

Mientras tanto, las patrullas fronterizas de India afirmaron que detuvieron a decenas de fugitivos que intentaban cruzar la frontera y que los entregaron a las autoridades nepalíes.

"Detuvimos y entregamos a al menos 60 presos que se habían fugado de varias cárceles nepalíes", declaró un funcionario indio.