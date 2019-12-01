“Nadie ha podido ni podrá terminar con la paz de Venezuela”; aseguró Maduro tras ataque naval de EEUU en el Caribe

“Nadie ha podido ni podrá terminar con la paz de Venezuela”; aseguró Maduro tras ataque naval de EEUU en el Caribe
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 2 de Septiembre de 2025 a las 17:52:06
Caracas, Venezuela, a 2 de septiembre de 2025.- Luego del ataque de EEUU contra una embarcación en el Caribe, el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, advirtió que nadie ha podido, ni podrá, terminar con la paz de su nación, además, denunció el despliegue de buques de guerra estadounidenses sobre las aguas del Caribe.

“Mandan ocho barcos de guerra, nos apuntan miles de misiles, mandan un submarino nuclear. ¿Cuándo se había visto eso? jamás, pero lo mandan porque se inventan un cuento que nadie les cree”, comentó Maduro.

El mandatario asegura que, realmente lo que planea Washington con todo este despliegue militar, es adueñarse de los recursos naturales que tiene Venezuela, “quieren terminar con el proyecto de Simón Bolívar”, denunció el mandatario.

“¿Sabes por qué vienen? Por el petróleo de nuestro país, nuestras grandes reservas, pero ese petróleo le pertenece al pueblo de Venezuela, no le pertenece a nadie más”, aseguró.

