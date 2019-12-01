Comando armado roba una camioneta en la carretera Pátzcuaro - Morelia, en Michoacán

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 9 de Noviembre de 2025 a las 21:16:39

Pátzcuaro, Mich., a 9 de noviembre de 2025.- La carretera Pátzcuaro – Morelia volvió a convertirse en un escenario de terror la noche de este domingo, cuando un grupo de sujetos armados interceptó y despojó violentamente a un automovilista de su camioneta en pleno kilómetro 45, dejando una estela de miedo e incertidumbre entre los conductores que circulaban por la zona.

De acuerdo con el reporte oficial recibido en la línea de emergencias 911, el atraco ocurrió alrededor de las 19:20 horas, cuando una camioneta Jeep color verde, en la que viajaban varios hombres fuertemente armados, se aproximó a la víctima que se encontraba detenida a un costado de la carretera.

Sin mediar palabra, los agresores —quienes portaban armas de fuego— descendieron del vehículo, amagaron a los ocupantes y, bajo amenazas, los obligaron a entregar su camioneta, para luego emprender una fuga inmediata con rumbo desconocido. El acto se realizó en apenas unos instantes, mostrando una coordinación que apunta a un grupo delictivo experimentado.

El vehículo robado es una camioneta Nissan modelo NP300, año 2017, roja. La víctima, aún en estado de shock, reportó el hecho minutos después del violento encuentro.

Corporaciones policiales desplegaron un operativo en la zona; sin embargo, hasta la publicación de esta nota, no se ha informado sobre detenciones ni del paradero de la camioneta.

Habitantes y conductores frecuentes de esta transitada carretera exigieron mayor presencia de seguridad, pues este nuevo ataque se suma a una preocupante cadena de robos y hechos violentos que mantienen en alerta a la región.