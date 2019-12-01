Fallece mujer al ser atropellada mientras pedía dinero en Buenavista, Michoacán

Buenavista, Michoacán, a 9 de noviembre de 2025.- Una mujer perdió la vida, después de que fuera atropellada por una camioneta en las inmediaciones de la tenencia de Felipe Carrillo Puerto (La Ruana), en el municipio de Buenavista.



De acuerdo a la información, los hechos ocurrieron sobre la Avenida Francisco J. Múgica, donde la mujer se encontraba pidiendo dinero.

Al ser impactada, la fémina quedó gravemente herida, por lo que al llegar los paramédicos y pese a sus esfuerzos por mantenerla con vida, finalmente confirmaron que ya no contaba con signos vitales.



La Fiscalía General del Estado de Michoacán, acudió al lugar para comenzar con las investigaciones correspondientes del caso.

El cuerpo de la mujer, quien se encuentra en calidad de desconocida, fue trasladado al Servicio Médico Forense, donde se espera sea reclamada por sus familiares.