Volcadura en Zitácuaro, Michoacán, deja dos lesionados; uno rechaza atención médica

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 9 de Noviembre de 2025 a las 22:09:32

Zitácuaro, Mich., a 9 de noviembre de 2025.– Durante la madrugada de este domingo, elementos del Heroico Cuerpo de Bomberos de Zitácuaro atendieron un accidente automovilístico tipo volcadura que dejó como saldo a dos personas lesionadas sobre la avenida Revolución, frente a la proveedora de llantas Multimax, antes de llegar al puente de La Palma de Cedano.

De acuerdo con el reporte oficial, el incidente fue atendido alrededor de las 03:50 horas, cuando una llamada de emergencia alertó sobre una camioneta Nissan color blanco que había perdido el control y terminó volcada en el lugar mencionado.

Al arribar la unidad de Bomberos con dos elementos a bordo, los bomberos localizaron a dos hombres lesionados. Tras la valoración médica, se determinó que uno de ellos, de 22 años y originario del estado de Puebla, requería traslado hospitalario, por lo que fue llevado al IMSS de Zitácuaro para recibir atención especializada.

El segundo afectado, un joven de 19 años, se negó a ser trasladado pese a presentar algunas lesiones.

El conductor del vehículo, un hombre de 48 años, también fue identificado por las autoridades, aunque sus datos no fueron revelados.

El Heroico Cuerpo de Bomberos de Zitácuaro recordó a la ciudadanía la importancia de manejar con precaución, especialmente durante la madrugada, y reiteró que su personal se mantiene en servicio permanente ante cualquier emergencia.