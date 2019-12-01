Cae célula delictiva de Jalisco en Buenavista, Michoacán: 5 detenidos relacionados con extorsión a limoneros, tráfico y homicidios

Cae célula delictiva de Jalisco en Buenavista, Michoacán: 5 detenidos relacionados con extorsión a limoneros, tráfico y homicidios
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 9 de Noviembre de 2025 a las 16:11:42
Buenavista, Mich., a 9 de noviembre de 2025. — Un operativo coordinado en la región de Tierra Caliente dejó como resultado la detención de cinco personas presuntamente vinculadas a una célula delictiva dedicada a extorsiones, homicidios y narcomenudeo en el municipio de Buenavista.

La intervención, realizada por elementos de la Guardia Nacional, el Ejército Mexicano y la Guardia Civil, se desplegó en distintos puntos del municipio, donde fueron asegurados tres adultos y dos menores de edad. Los detenidos fueron identificados preliminarmente como Juan N., alias “El Vaquero”; Manuel N., alias “Bamban”; y Guillermo N., conocido como “El Memo”. También fueron ubicados dos adolescentes, Eduardo N., alias “El Sana”, y Cristian N., apodado “El Güero”, quienes presuntamente operaban como auxiliares dentro del grupo.

De acuerdo con reportes oficiales, los cinco señalados estarían relacionados con extorsiones a productores de limón, cobro de cuotas a negocios de la zona, así como con homicidios recientes y la venta de sustancias ilícitas, delitos que han golpeado a la población de Buenavista y municipios circundantes.

Durante el cateo y revisión de los puntos intervenidos, las fuerzas de seguridad decomisaron un arsenal consistente en cinco armas de fuego, 1,250 cartuchos útiles, 18 cargadores, seis chalecos tácticos y una fornitura porta cargadores, equipo que —según autoridades— era utilizado para reforzar las actividades delictivas de la célula.

Los detenidos y el material incautado fueron trasladados a disposición de la autoridad ministerial correspondiente, que en las próximas horas definirá su situación jurídica conforme avance la investigación.

