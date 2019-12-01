Sujetos armados desatan caos y pánico en tianguis de autos de Irapuato, Guanajuato: dos fallecidos y un herido grave

Autor: Lidia Centeno / Noventa Grados | Fecha: 9 de Noviembre de 2025 a las 19:20:22

Irapuato, Guanajuato, a 9 de noviembre de 2025.– Sujetos armados desataron caos y pánico la tarde de este domingo al abrir fuego contra un grupo de personas en el tianguis de autos ubicado sobre la avenida Las Águilas, dejando como saldo dos hombres sin vida y uno más gravemente lesionado.

El ataque ocurrió en las inmediaciones de la colonia Las Diligencias, cuando varios individuos irrumpieron en el conocido “Tianguis de los Domingos” y comenzaron a disparar sin mediar palabra, provocando que comerciantes y visitantes corrieran en distintas direcciones buscando resguardarse entre los vehículos y puestos del lugar.

El sonido de las ráfagas sembró el terror entre quienes se encontraban en la zona, mientras algunos testigos alertaban al Sistema de Emergencias 911 sobre la presencia de hombres armados y personas heridas.

Al arribar, elementos de seguridad localizaron a tres personas baleadas; dos de ellas ya no contaban con signos vitales, mientras que otra fue trasladada de emergencia a un hospital, donde su estado de salud se reporta como delicado.

La zona fue acordonada por elementos de las Fuerzas de Seguridad Pública del Estado para resguardar la escena del crimen y permitir el trabajo de los peritos de la Fiscalía General del Estado. En el lugar se hallaron casquillos percutidos y otros indicios que serán analizados como parte de la investigación.

Los cuerpos, aún sin identificar oficialmente, fueron trasladados al Servicio Médico Forense (SEMEFO) para realizar la necropsia correspondiente.

Las autoridades ministeriales mantienen abierta una carpeta de investigación para esclarecer el móvil del ataque y dar con los responsables.