Musk rebautizará SpaceXAI como SpaceXSI tras iniciativa de Trump

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 5 de Octubre de 2026 a las 21:39:02

Washington, Estados Unidos, a 5 de octubre de 2026.- El nombre de la división tecnológica de SpaceX volverá a cambiar, luego de que Elon Musk confirmara que SpaceXAI adoptará la denominación SpaceXSI, en una decisión que coincide con el nuevo lenguaje promovido por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump.

Musk confirmó el cambio a través de la red social X, después de que un usuario le preguntara sobre la posibilidad de modificar el nombre de la compañía. El empresario respondió afirmativamente y posteriormente señaló que el término “superinteligencia” le parecía una mejor denominación.

La modificación ocurre después de que Trump impulsara el uso de “superinteligencia”, o “SI”, por sus siglas en inglés, en sustitución de “inteligencia artificial” dentro de las comunicaciones del gobierno estadounidense.

La orden ejecutiva de Trump está dirigida principalmente a las dependencias y organismos federales, por lo que no obliga directamente a las empresas privadas a adoptar esa terminología. En el caso de Musk, la modificación representa una decisión voluntaria para alinear la identidad de su división tecnológica con el nuevo concepto promovido por la administración estadounidense.

El cambio resulta relevante debido a que SpaceXAI lleva apenas unos meses utilizando esa denominación. La unidad surgió luego de la integración de xAI, empresa dedicada al desarrollo de tecnología de inteligencia artificial y creadora de Grok, dentro de la estructura de SpaceX.

Hasta el momento de los reportes, las plataformas digitales de la compañía todavía mostraban el nombre SpaceXAI y Musk no había informado una fecha específica para que SpaceXSI comenzara a utilizarse oficialmente.

Con esta modificación, la división tecnológica vinculada con los proyectos de inteligencia artificial de Musk se encamina a adoptar por tercera ocasión una identidad distinta en menos de un año, mientras el empresario mantiene su respaldo a la nueva terminología impulsada desde la Casa Blanca.