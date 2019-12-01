Mujer se vuelve viral por “venganza” contra su pareja infiel; le deja mensaje con aeosol en su coche

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 23 de Marzo de 2026 a las 10:56:38

Buenos Aires, Argentina, 23 de marzo del 2026.- Un video que circula en redes sociales muestra el momento en que una mujer decidió vengarse de su pareja tras descubrir presuntas infidelidades, lo que desató debate entre usuarios.

De acuerdo con las imágenes difundidas en internet, la joven (quien aparentemente sería originaria de Argentina) acudió hasta el automóvil de su pareja y lo envolvió completamente con plástico film, material comúnmente utilizado para cubrir alimentos o equipaje.

Posteriormente, utilizó pintura negra y roja para escribir diversos mensajes sobre el vehículo, dejando en claro su molestia por la traición. Entre las frases que se observan en el auto se encuentra “Infiel… me cag*ste”.

El video rápidamente se volvió viral en redes sociales, donde usuarios debatieron si la acción fue una forma ingeniosa de exhibir la infidelidad o una reacción impulsiva motivada por el enojo.