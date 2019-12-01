Muere Leonid Radvinsky, propietario de OnlyFans, a los 43 años

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 23 de Marzo de 2026 a las 07:58:17

Washington, Estados Unidos, 23 de marzo del 2026.- Leonid Radvinsky, propietario de la plataforma de contenido por suscripción OnlyFans, falleció a los 43 años tras una larga lucha contra el cáncer, informó la propia empresa en un comunicado.

“Nos entristece profundamente anunciar el fallecimiento de Leo Radvinsky. Falleció en paz tras una larga lucha contra el cáncer”, señaló un portavoz de la compañía, al tiempo que la familia del empresario pidió respeto a su privacidad.

Radvinsky fue una figura clave en la transformación del sitio en una de las plataformas digitales más rentables del mundo. En 2018 adquirió Fenix International Limited, empresa matriz de OnlyFans, desde donde se desempeñó como director y accionista mayoritario.

De origen ucraniano-estadounidense, también fue inversionista tecnológico y en 2009 fundó el fondo de capital de riesgo Leo, enfocado en startups del sector.

Aunque mantenía un perfil público bajo, su influencia en la economía digital fue significativa, especialmente en el modelo de suscripción directa entre creadores y usuarios.

La plataforma fue fundada en 2016 por Tim Stokely y alcanzó un crecimiento exponencial durante la pandemia de COVID-19, consolidándose como un actor central en la llamada economía del creador.