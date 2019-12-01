Muere Diane Keaton a los 79 años: una figura insustituible del cine

Muere Diane Keaton a los 79 años: una figura insustituible del cine
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 11 de Octubre de 2025 a las 16:13:56
Compartir en FacebookCompartir
Compartir en Twitter Twittear
Compartir en WhatsApp Mensajear

Estados Unidos, 11 de octubre de 2025.- La reconocida actriz, productora y directora Diane Keaton falleció este sábado a los 79 años en California, según un comunicado de su familia. Hasta el momento no se han revelado las causas del deceso, y sus seres queridos han solicitado respeto y privacidad.

Keaton trascendió como un icono del cine moderno. Saltó a la fama en los años setenta con su papel como Annie Hall, interpretación que le valió el Premio Oscar a mejor actriz, y participó en producciones emblemáticas como El padrino, The First Wives Club, Father of the Bride y Something’s Gotta Give. Más allá de la interpretación, su estilo personal y su audaz propuesta estética —sombreros, chalecos, vibra andrógina— redefinieron también la imagen femenina en Hollywood.

En su juventud, Keaton enfrentó una batalla personal contra la bulimia, tema que más tarde abordó públicamente y que marcó un capítulo difícil en su vida. También exploró facetas detrás de cámaras como directora en “Hanging Up” y continuó cultivando pasión por la producción cinematográfica y otras disciplinas artísticas.

Su legado no se limita al cine: su influencia como referente de autenticidad, creatividad y reinvención inspira a nuevas generaciones tanto dentro como fuera de la industria. En medio del pesar por su partida, sus películas, su voz única y su luz continuarán vivas en la memoria de quienes admiraron su arte.

Noventa Grados
Más información de la categoria
Detienen a cinco hombres por robo a transeúnte en Álvaro Obregón, Ciudad de México
Investigan homicidio del cantante argentino Fede Dorcaz en la Ciudad de México
Tres hombres vinculados a proceso por robo con violencia en panadería de Querétaro
Detienen a presunto responsable del feminicidio en Morelia, Michoacán
Más información de la categoria
Se abre socavón en carretera de Coalcoman, Michoacán
Gobierno de México atiende a población tras afectaciones por lluvias
Aumenta a 31 cifra de muertos por lluvias y severas inundaciones en 4 estados
Comando armado balea y quema vehículos sobre carreteras que comunican a Pátzcuaro con Quiroga y Uruapan, Michoacán 
Comentarios