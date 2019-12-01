Muere Diane Keaton a los 79 años: una figura insustituible del cine

Estados Unidos, 11 de octubre de 2025.- La reconocida actriz, productora y directora Diane Keaton falleció este sábado a los 79 años en California, según un comunicado de su familia. Hasta el momento no se han revelado las causas del deceso, y sus seres queridos han solicitado respeto y privacidad.

Keaton trascendió como un icono del cine moderno. Saltó a la fama en los años setenta con su papel como Annie Hall, interpretación que le valió el Premio Oscar a mejor actriz, y participó en producciones emblemáticas como El padrino, The First Wives Club, Father of the Bride y Something’s Gotta Give. Más allá de la interpretación, su estilo personal y su audaz propuesta estética —sombreros, chalecos, vibra andrógina— redefinieron también la imagen femenina en Hollywood.

En su juventud, Keaton enfrentó una batalla personal contra la bulimia, tema que más tarde abordó públicamente y que marcó un capítulo difícil en su vida. También exploró facetas detrás de cámaras como directora en “Hanging Up” y continuó cultivando pasión por la producción cinematográfica y otras disciplinas artísticas.

Su legado no se limita al cine: su influencia como referente de autenticidad, creatividad y reinvención inspira a nuevas generaciones tanto dentro como fuera de la industria. En medio del pesar por su partida, sus películas, su voz única y su luz continuarán vivas en la memoria de quienes admiraron su arte.