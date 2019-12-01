Mississippi envía 200 soldados a Washington para apoyar plan de Trump

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 19 de Agosto de 2025 a las 07:41:33

Washington D. C., Estados Unidos, a 19 de agosto 2025.- El estado de Mississippi envió a 200 miembros de su Guardia Nacional a la ciudad de Washington D. C., con el propósito de respaldar el plan de seguridad del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, quien militarizó la capital para combatir la ola de crimen.

En ese sentido, el gobernador del estado sureño, Tate Reeves, argumentó que “el crimen está fuera de control” en Washington y “está claro que algo debe hacerse para combatirlo” porque “los estadounidenses merecen una ciudad capital segura de la que puedan estar orgullosos”.

“He aprobado el despliegue de aproximadamente 200 soldados de la Guardia Nacional de Misisipi a Washington, D.C., para apoyar el esfuerzo del presidente Trump de devolver la ley y el orden a la capital de nuestra nación”, expresó el mandatario estatal de extracción republicana.

Cabe mencionar que hace días, los gobiernos de Virginia del Oeste, Ohio y Carolina del Sur, todos conservadores, enviaron a Washington D. C., 400, 150 y 200 militares respectivamente.