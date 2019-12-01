Minnesota prepara a la Guardia Nacional tras muerte de mujer a manos de ICE; declaran estado de emergencia

Minnesota prepara a la Guardia Nacional tras muerte de mujer a manos de ICE; declaran estado de emergencia
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 8 de Enero de 2026 a las 08:03:24
Compartir en FacebookCompartir
Compartir en Twitter Twittear
Compartir en WhatsApp Mensajear

Minneapolis, Minnesota, a 8 de enero 2026.- El gobernador de Minnesota, Tim Walz, anunció que la Guardia Nacional del estado está lista para ser desplegada y declaró estado de emergencia, tras la muerte de una mujer a manos de un agente del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE), lo que desató protestas ciudadanas.

En ese sentido, el mandatario estatal, de extracción demócrata anunció las medidas para “estar listos” para afrontar “la agitación civil” al recordar el verano de 2020, cuando en plena pandemia hubo protestas masivas contra la brutalidad policíaca tras la muerte a manos de la policía del afroamericano George Floyd en Minneapolis.

“Hemos activado el Centro de Operaciones de Emergencia Estatal, el liderazgo de la patrulla estatal de la Guardia Nacional está conectada con el Departamento de Policía de Minneapolis”, expresó Walz.

En lo que respecta a la muerte de la mujer, quien fue identificada como una estadounidense de tez blanca, de 37 años de edad, el gobernador consideró que el hecho fue “innecesario” y “prevenible”, al señalar que el estado afronta una “situación caótica causada por el mayor despliegue en la historia estadounidense de agentes federales sin comunicación con los locales”.

En contraparte, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump calificó a la víctima como una “agitadora profesional” por “agresivamente atropellar a un oficial de ICE” que disparó “en defensa propia”.

Noventa Grados
Más información de la categoria
En cuatro años, en Michoacán disminuyó casi 70% cifras de homicidios: SSP
Estrellan tráiler robado contra caseta de Tepoztlán; criminales huyen a pie y abandonan al chófer
Vuelca tráiler en Zitácuaro, Michoacán
Cae sujeto que atropelló a su pareja tras una discusión en Monterrey
Más información de la categoria
En cuatro años, en Michoacán disminuyó casi 70% cifras de homicidios: SSP
Homicidio de Carlos Manzo fue planificado con dos agresores; García Harfuch revela nuevos detalles del caso
Avanzan investigaciones por el homicidio de Carlos Manzo: García Harfuch
Cae sujeto que atropelló a su pareja tras una discusión en Monterrey
Comentarios