Minnesota prepara a la Guardia Nacional tras muerte de mujer a manos de ICE; declaran estado de emergencia

Minneapolis, Minnesota, a 8 de enero 2026.- El gobernador de Minnesota, Tim Walz, anunció que la Guardia Nacional del estado está lista para ser desplegada y declaró estado de emergencia, tras la muerte de una mujer a manos de un agente del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE), lo que desató protestas ciudadanas.

En ese sentido, el mandatario estatal, de extracción demócrata anunció las medidas para “estar listos” para afrontar “la agitación civil” al recordar el verano de 2020, cuando en plena pandemia hubo protestas masivas contra la brutalidad policíaca tras la muerte a manos de la policía del afroamericano George Floyd en Minneapolis.

“Hemos activado el Centro de Operaciones de Emergencia Estatal, el liderazgo de la patrulla estatal de la Guardia Nacional está conectada con el Departamento de Policía de Minneapolis”, expresó Walz.

En lo que respecta a la muerte de la mujer, quien fue identificada como una estadounidense de tez blanca, de 37 años de edad, el gobernador consideró que el hecho fue “innecesario” y “prevenible”, al señalar que el estado afronta una “situación caótica causada por el mayor despliegue en la historia estadounidense de agentes federales sin comunicación con los locales”.

En contraparte, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump calificó a la víctima como una “agitadora profesional” por “agresivamente atropellar a un oficial de ICE” que disparó “en defensa propia”.