Miles de personas se manifiestan en Atenas para exigir mejoras en la educación pública

Atenas, Grecia, 21 de octubre de 2026.- Alrededor de 10 mil personas se manifestaron este miércoles en el centro de Atenas, Grecia, para exigir mayor inversión en la educación pública, mejores condiciones en las escuelas y aumentos salariales para los docentes.

En la movilización participaron estudiantes, maestros, padres de familia y trabajadores del sector público, quienes marcharon hacia el Parlamento griego para pedir que se atiendan las necesidades de los centros educativos, entre ellas la falta de personal, el mantenimiento de los edificios y las condiciones en las que reciben clases los alumnos, también demandaron medidas para facilitar el acceso de los estudiantes a una vivienda.

La protesta se realizó por una jornada de huelgas y paros laborales convocados por organizaciones sindicales del sector educativo y de la administración pública. Los docentes reclamaron un mayor presupuesto para las escuelas, mientras que los estudiantes pidieron mejores apoyos para continuar sus estudios ante el aumento del costo de vida.

Las manifestaciones también se llevaron a cabo en otras ciudades de Grecia, como Salónica y Patras. En Atenas, las autoridades desplegaron alrededor de 3 mil policías para vigilar las movilizaciones y reforzaron la seguridad en el centro de la ciudad.

De acuerdo con medios locales, la marcha principal transcurrió de manera pacífica, sin embargo, se reportaron incidentes en otra zona del centro de Atenas. Además, algunas estaciones del metro cerraron temporalmente como medida preventiva y 21 personas fueron trasladas por la policía para ser interrogadas, sin que hasta el momento se reporten detenciones.