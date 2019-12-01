México y EEUU fortalecen cooperación en inteligencia financiera

México y EEUU fortalecen cooperación en inteligencia financiera
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 27 de Febrero de 2026 a las 08:39:13
Compartir en FacebookCompartir
Compartir en Twitter Twittear
Compartir en WhatsApp Mensajear

Ciudad de México, a 27 de febrero 2026.- Los gobiernos de México y Estados Unidos firmaron un memorándum de entendimiento orientado a consolidar la cooperación bilateral en el intercambio de información de inteligencia financiera, señaló la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP).

Mediante un comunicado, la dependencia federal informó que la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) y el Servicio de Impuestos Internos-Investigación Criminal de Estados Unidos acordaron colaborar para “fortalecer las capacidades institucionales” de ambos países en el análisis de flujos financieros “asociados a delitos transnacionales, en particular al tráfico ilícito de armas”.

El acuerdo contempla esquemas de colaboración y asistencia mutua, si bien no genera derechos u obligaciones jurídicas vinculantes, puntualizó Hacienda.

Según el texto suscrito la semana pasada, busca “prevenir el uso indebido del sistema financiero, mitigar riesgos emergentes y contribuir al debilitamiento financiero de organizaciones criminales que representan una amenaza para la seguridad y la economía nacional”.

Noventa Grados
Más información de la categoria
Caen en Puerto Vallarta 8 presuntos miembros de organización criminal de Jalisco: les decomisan armas y equipo táctico
Expareja irrumpe en vivienda y le prende fuego con gasolina; mujer lucha por su vida en Apodaca, Nuevo León
Choque en la Morelia-Pátzcuaro deja una mujer muerta y dos heridas
Harfuch confirma detención de 9 presuntos miembros de grupo criminal de Tamaulipas; un líder entre ellos
Más información de la categoria
Caen en Puerto Vallarta 8 presuntos miembros de organización criminal de Jalisco: les decomisan armas y equipo táctico
Expareja irrumpe en vivienda y le prende fuego con gasolina; mujer lucha por su vida en Apodaca, Nuevo León
ASF detecta inconsistencias millonarias en cuentas del municipio de Armería, Colima; Ayuntamiento guarda silencio
Harfuch confirma detención de 9 presuntos miembros de grupo criminal de Tamaulipas; un líder entre ellos
Comentarios