México y EEUU fortalecen cooperación en inteligencia financiera

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 27 de Febrero de 2026 a las 08:39:13

Ciudad de México, a 27 de febrero 2026.- Los gobiernos de México y Estados Unidos firmaron un memorándum de entendimiento orientado a consolidar la cooperación bilateral en el intercambio de información de inteligencia financiera, señaló la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP).

Mediante un comunicado, la dependencia federal informó que la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) y el Servicio de Impuestos Internos-Investigación Criminal de Estados Unidos acordaron colaborar para “fortalecer las capacidades institucionales” de ambos países en el análisis de flujos financieros “asociados a delitos transnacionales, en particular al tráfico ilícito de armas”.

El acuerdo contempla esquemas de colaboración y asistencia mutua, si bien no genera derechos u obligaciones jurídicas vinculantes, puntualizó Hacienda.

Según el texto suscrito la semana pasada, busca “prevenir el uso indebido del sistema financiero, mitigar riesgos emergentes y contribuir al debilitamiento financiero de organizaciones criminales que representan una amenaza para la seguridad y la economía nacional”.