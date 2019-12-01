México exige investigación sobre muerte de joven en centro de retención en Florida

México exige investigación sobre muerte de joven en centro de retención en Florida
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 20 de Marzo de 2026 a las 07:45:57
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Ciudad de México, a 20 de marzo 2026.- La Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) aseguró que pidió una investigación a fondo sobre la muerte de Royer Pérez Jiménez, quien se encontraba bajo custodia del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE) cuando perdió la vida.

A través de una comunicado, la dependencia federal calificó el hecho como lamentable y sostuvo que este tipo de fallecimientos son inaceptables, por lo que exigió a las autoridades migratorias estadounidenses una investigación pronta y exhaustiva para esclarecer las circunstancias del caso, determinar responsabilidades y establecer garantías de no repetición.

Asimismo, la Cancillería mencionó que el Consulado General de México en Miami activó el protocolo consular correspondiente, realizó una visita al centro de detención y mantendrá las gestiones necesarias para brindar asistencia y acompañamiento a los familiares de la persona fallecida.

La representación diplomática también solicitó formalmente a las autoridades estadounidenses los reportes y la documentación necesaria para el pleno esclarecimiento de los hechos.

Por otra parte, la SER indicó que las autoridades de Estados Unidos informaron que el caso ya se encuentra bajo investigación.

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