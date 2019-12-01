"México es un socio confiable", resalta De la Fuente ante empresarios canadienses

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 17 de Febrero de 2026 a las 08:20:37

Ciudad de México, a 17 de febrero 2026.- El titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), Juan Ramón de la Fuente les aseguró a 380 empresarios canadienses que ““México es un socio confiable”.

“México es un socio confiable. Somos amigos, vecinos y tenemos muchas oportunidades, mientras sigamos trabajando juntos como hoy lo hacemos, y vamos a fortalecer esa colaboración, porque es para el bienestar de nuestros pueblos”, dijo el canciller el funcionario federal.

Lo anterior, durante un evento convocado por la Embajada de Canadá en México, en el que también estuvo presente un numeroso grupo de empresarias y empresarios mexicanos.

Cabe señalar que, se trata de la delegación canadiense empresarial más grande de los últimos 30 años, al reunir a 246 organizaciones enfocadas en la agroindustria, tecnologías de la información y comunicación, tecnologías limpias y sector creativo, entre otras áreas.

Dicha delegación fue encabezada por el ministro de Comercio de Canadá, Dominic LeBlanc, quien estuvo acompañado por el embajador de su país, Cameron MacKay, mientras que por la parte mexicana asistió José Medina Mora, presidente del Consejo Coordinador Empresarial (CCE), principal organización del sector privado en México.

También asistieron los ministros de Agricultura y Agroalimentación, Heath MacDonald, y de Identidad y Cultura Canadiense, Marc Miller; así como los secretarios de Agricultura y Desarrollo Rural de México, Julio Berdegué; del Trabajo y Previsión Social, Marath Bolaños, el subsecretario para América del Norte de la Cancillería, Roberto Velasco, y el embajador de México en Canadá, Carlos Joaquín.