México envía segundo paquete de ayuda humanitaria a Cuba

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 25 de Febrero de 2026 a las 07:58:17
Ciudad de México, a 25 de febrero 2026.- La a Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) informó sobre el envío del segundo paquete de ayuda humanitaria a Cuba, el cual consta de mil 200 toneladas de alimentos, en medio de la crisis económica que vive la isla.

“Zarparon del puerto de Veracruz los Buques de Apoyo Logístico Papalopan y Huasteco con un total de mil 193 toneladas de víveres destinados a la población civil de la isla de Cuba”, afirmó la Cancillería a través de un comunicado.

Los dos navíos de la Secretaría de Marina-Armada de México (Semar) transportan alimentos de primera necesidad destinados a la población civil de la isla, en un viaje marítimo con tiempo estimado de cuatro días.

De acuerdo con la información oficial, el buque Papaloapan lleva la mayor parte de la carga: 1.078 toneladas de frijol y leche en polvo.

En tanto, el buque Huasteco transporta 92 toneladas de frijol, además de 23 toneladas de “alimentos varios”.

