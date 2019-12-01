"México debería aceptar nuestra oferta como amigos", declara Ted Cruz, ante rechazo de Sheinbaum a intervención de EEUU

Ciudad de México, a 29 de agosto 2025.- El senador por el Partido Republicano de Estados Unidos, Ted Cruz, declaró que México debería aceptar la propuesta del presidente Donald Trump, para que tropas estadounidenses ingresen a territorio mexicano para ayudar a combatir a las organizaciones criminales.

En ese sentido, desde la Emabajada de su país en la Ciudad de México, el legislador federal aseguró que dicha idea no es un “proyecto de invasión” y puntualizó que "México debería aceptar nuestra oferta como amigos".

"Entiendo las pasiones que siente el gobierno mexicano y México comprensiblemente se preocupa por la soberanía de México, quieren proteger su soberanía y esto es un deseo razonable, pero en los Estados Unidos también nos preocupa nuestra soberanía, queremos protegerla, y en mi opinión, preferiría que nuestros gobiernos fueran socios porque tenemos un objetivo compartido”, indicó el representante texano.

Además, Cruz consideró que es necesario que el Gobierno estadounidense ayude a la República Mexicana a combatir el narcotráfico y a reforzar las fronteras.

"Las fronteras abiertas enriquecen a los carteles, han hecho daños masivos a la gente de México. Por eso decimos; Nos asociaremos contigo de la mano, saca los cárteles y eso hará que la gente de Estados Unidos esté más segura y hará que el pueblo de México esté más seguro", sentenció el senador republicano.