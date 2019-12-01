"México debería aceptar nuestra oferta como amigos", declara Ted Cruz, ante rechazo de Sheinbaum a intervención de EEUU

"México debería aceptar nuestra oferta como amigos", declara Ted Cruz, ante rechazo de Sheinbaum a intervención de EEUU
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 29 de Agosto de 2025 a las 13:55:23
Compartir en FacebookCompartir
Compartir en Twitter Twittear
Compartir en WhatsApp Mensajear

Ciudad de México, a 29 de agosto 2025.- El senador por el Partido Republicano de Estados Unidos, Ted Cruz, declaró que México debería aceptar la propuesta del presidente Donald Trump, para que tropas estadounidenses ingresen a territorio mexicano para ayudar a combatir a las organizaciones criminales.

En ese sentido, desde la Emabajada de su país en la Ciudad de México, el legislador federal aseguró que dicha idea no es un “proyecto de invasión” y puntualizó que "México debería aceptar nuestra oferta como amigos".

"Entiendo las pasiones que siente el gobierno mexicano y México comprensiblemente se preocupa por la soberanía de México, quieren proteger su soberanía y esto es un deseo razonable, pero en los Estados Unidos también nos preocupa nuestra soberanía, queremos protegerla, y en mi opinión, preferiría que nuestros gobiernos fueran socios porque tenemos un objetivo compartido”, indicó el representante texano.

Además, Cruz consideró que es necesario que el Gobierno estadounidense ayude a la República Mexicana a combatir el narcotráfico y a reforzar las fronteras.

"Las fronteras abiertas enriquecen a los carteles, han hecho daños masivos a la gente de México. Por eso decimos; Nos asociaremos contigo de la mano, saca los cárteles y eso hará que la gente de Estados Unidos esté más segura y hará que el pueblo de México esté más seguro", sentenció el senador republicano.

Noventa Grados
Más información de la categoria
Hallan cadáver putrefacto en un barranco de Uruapan, Michoacán
Detienen a dos personas más en Mexicali, por la agresión al periodista Jorge Heras; suman 4 detenidos
Asesinan a taxista en Apatzingán, Michoacán
Se desata balacera tras intento de asalto en Zamora, Michoacán
Más información de la categoria
Mujer intenta apuñalar a médico del IMSS en Chihuahua; le sugirió bajar de peso y no le pareció
Así fue la historia de los dos adolescentes privados de la libertad en Pénjamo por grupo delincuencial jalisciense; los rescataron con vida pero uno de ellos murió por las inhumanas condiciones
Localizan en SLP cuerpo de madre buscadora de Zacatecas; detienen a un sospechoso
Llevan a cabo jornada de Toma de Muestras ADN, en Apatzingán, Michoacán
Comentarios