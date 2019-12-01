México debe redoblar esfuerzos contra grupos criminales, asevera Trump

Washington D. C., Estados Unidos, a 24 de febrero 2026.- El presidente de Estados Unidos, Donald Trump aseveró que el gobierno de México “¡debe intensificar sus esfuerzos contra los cárteles y las drogas!”, tras el abatimiento de Nemesio Oseguera Cervantes, alías “El Mencho”.

A través de redes sociales, el mandatario estadounidense se refirió a las declaraciones de Derek Maltz, ex agente de la Administración para el Control de Drogas (DEA), quien calificó la situación en México de “muy peligrosa” ante la “traición de los cárteles mexicanos”.

En entrevista para el medio Fox News, el ex funcionario recordó que, tras la muerte del fundador del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), varios estados del país fueron sacudidos por actos violentos, situación que a su consideración, es equiparable a las zonas controladas por Al Qaeda.

Por otra parte, el líder republicano reposteó un mensaje del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), en el que arremeten contra los demócratas Joe Biden y Kamala Harris, ex presidente y ex vicepresidenta de EEUU, respectivamente, y en el cual señalan que fue durante su gobierno que “dejaron que los narcos ganaran (mucho dinero) al alentar (y facilitar) la invasión sin precedente en nuestras fronteras”.

“Afortunadamente para Estados Unidos, y con el fuerte apoyo del presidente Donald Trump; el secretario de Guerra, Pete Hegseth; la secretaria de Seguridad Interior, Kristi Noem, y el zar fronterizo, Tom Homan, tenemos la mejor agencia de seguridad militar y fronteriza del mundo, compuesta por patriotas que están desplegados para proteger y asegurar nuestras zonas limítrofes. El caos causado por Biden en la frontera se extendió al interior de nuestro gran país, por lo que continuaremos con la mayor operación de deportación en la historia”, concluye el mensaje de ICE.