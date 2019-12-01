México da asilo a ex pareja del propagandista de ultraderecha Fernando Cerimedo

La Paz, Bolivia, a 9 de noviembre 2026.- La Cancillería de Bolivia informó que la Embajada de México en la ciudad de La Paz, concedió “asilo diplomático” a la abogada Nadia Beller, expareja propagandista argentino, Fernando Cerimedo, detenido por intento de feminicidio.

Igualmente, el Ministerio de Exteriores boliviano, confirmó que, a través de un comunicado recibió una “comunicación oficial de la Embajada de México mediante la cual se informó sobre la concesión de asilo diplomático” a Beller “y se solicitó el correspondiente salvoconducto”.

“La solicitud se encuentra en evaluación por las instancias competentes del Estado boliviano, considerando las disposiciones del ordenamiento jurídico nacional y las obligaciones internacionales aplicables, sin que hasta la fecha se haya adoptado una decisión ni emitido una respuesta formal al respecto”, indicó la dependencia.

Cabe mencionar que el boletín de prensa no explica las razones de la ex pareja de Cerimedo para buscar asilo en la embajada mexicana, pero sí rechaza versiones de que supuestamente los cancilleres de Bolivia y México asumieron algún “compromiso para otorgar el salvoconducto solicitado”.

Hace algunos días, Beller aseguró en sus redes sociales que sufre “acoso y revictimización por parte del Estado boliviano” porque la Policía la sigue “ilegalmente”, pese a que la Fiscalía dio curso a su solicitud de retirarle la custodia policial que tenía al ser testigo protegida en una de las causas abiertas contra Cerimedo.