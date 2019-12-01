México da asilo a ex pareja del propagandista de ultraderecha Fernando Cerimedo

México da asilo a ex pareja del propagandista de ultraderecha Fernando Cerimedo
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 9 de Noviembre de 2026 a las 07:45:38
Compartir en FacebookCompartir
Compartir en Twitter Twittear
Compartir en WhatsApp Mensajear

La Paz, Bolivia, a 9 de noviembre 2026.- La Cancillería de Bolivia informó que la Embajada de México en la ciudad de La Paz, concedió “asilo diplomático” a la abogada Nadia Beller, expareja propagandista argentino, Fernando Cerimedo, detenido por intento de feminicidio.

Igualmente, el Ministerio de Exteriores boliviano, confirmó que, a través de un comunicado recibió una “comunicación oficial de la Embajada de México mediante la cual se informó sobre la concesión de asilo diplomático” a Beller “y se solicitó el correspondiente salvoconducto”.

“La solicitud se encuentra en evaluación por las instancias competentes del Estado boliviano, considerando las disposiciones del ordenamiento jurídico nacional y las obligaciones internacionales aplicables, sin que hasta la fecha se haya adoptado una decisión ni emitido una respuesta formal al respecto”, indicó la dependencia.

Cabe mencionar que el boletín de prensa no explica las razones de la ex pareja de Cerimedo para buscar asilo en la embajada mexicana, pero sí rechaza versiones de que supuestamente los cancilleres de Bolivia y México asumieron algún “compromiso para otorgar el salvoconducto solicitado”.

Hace algunos días, Beller aseguró en sus redes sociales que sufre “acoso y revictimización por parte del Estado boliviano” porque la Policía la sigue “ilegalmente”, pese a que la Fiscalía dio curso a su solicitud de retirarle la custodia policial que tenía al ser testigo protegida en una de las causas abiertas contra Cerimedo.

Más información de la categoria
Riña en salón de fiestas de Zamora, Michoacán, termina con un muerto y un herido
Disparan contra hombre afuera de una vivienda en la colonia Las Flores, en Morelia
Los hermanos R1 y R2: La historia detrás de Jalisco y las investigaciones por el crimen de Carlos Manzo en Michoacán
Desmantelan laboratorio en Puebla; decomisan 650 kilos de estupefaciente y detienen a dos hombres
Más información de la categoria
Desata Raudel Campos crisis en el PT Michoacán: Morón se deslinda del sentenciado en EEUU por trata de una menor, y el partido reparte culpas aunque es miembro de su comisión ejecutiva
Los hermanos R1 y R2: La historia detrás de Jalisco y las investigaciones por el crimen de Carlos Manzo en Michoacán
Ataque armado durante convivencia en Celaya, Guanajuato deja dos hombres sin vida y tres personas lesionadas, entre ellas una menor
Barragán y Giuliana Bugarini estarían siendo medidos este fin de semana para definir coordinación de la 4T en Morelia