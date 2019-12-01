México busca colaboración con la Unión Europea en su transición energética

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 18 de Octubre de 2025 a las 09:20:40

Ciudad de México, a 18 de octubre 2025.- Durante la segunda jornada de la sexta edición del Foro México–Unión Europea (UE), el Gobierno mexicano abogó por ver a la energía “como un recurso estratégico” para la cooperación entre el país y el bloque comunitario.

En ese sentido, la titular de la Secretaría de Energía, Luz Elena González Escobar, señaló que “en la ruta que México ha emprendido en busca de un equilibrio entre la soberanía, la sustentabilidad y la justicia social, la cooperación internacional es una gran compañía”.

De igual forma, recalcó la necesidad de trabajar con socios europeos para construir un futuro energético “más limpio, más justo y sostenible” en el país.

“Queremos que nuestra relación con Europa se traduzca en proyectos de largo plazo, inversión responsable y beneficios reales para nuestros pueblos”, comentó la funcionaria federal.

Cabe mencionar que la República Mexicana fijó como objetivo para 2030 tener una generación eléctrica a través de fuentes limpias de entre el 38 y el 40 %. En la actualidad esa producción es del 22 % a nivel nacional.