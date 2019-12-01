Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 21 de Noviembre de 2026 a las 10:50:20

La Habana, Cuba, a 21 de noviembre 2026.- La Agencia Mexicana de Cooperación Internacional para el Desarrollo (Amexcid) inauguró su primera oficina en territorio cubano, la cual estará enfocada en el intercambio y la colaboración entre ambas naciones, informaron medios estatales.

En ese sentido, la directora ejecutiva del organismo, agradeció el recibimiento de Cuba.

“Hoy abrimos una puerta abierta al diálogo, al entendimiento, al intercambio de conocimientos, y a las soluciones conjuntas frente a los desafíos comunes que nos permitan construir esta prosperidad compartida”, expresó la directiva en un reporte de la televisión local.

Por su parte, durante su intervención en el acto de apertura, el vice primer ministro cubano y responsable de la cartera de Comercio Exterior y la Inversión Extranjera, Óscar Pérez-Oliva, resaltó el intercambio y colaboración entre la isla y México.

Igualmente, mencionó la cooperación de médicos cubanos que prestan servicios en la República Mexicana, y a su vez técnicos del país nortemaericano que cooperan en los campos de la isla.